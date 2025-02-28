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Лукашенко предложил производителям пересесть с «Мерседеса» на коня

First News Media16:13 - Сегодня
Лукашенко предложил производителям пересесть с «Мерседеса» на коня

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил производителям в целях увеличения прибыли пересесть «с «Мерседеса» на сивого коня».

Об этом он заявил на совещании по вопросам регулирования цен, передает БелТА.

Он отметил, что для потребителя справедливость заключается в отсутствии спекуляций и в разумной цене на конечный продукт.

По его словам, граждане, при желании, могут покупать «Гуччи», «Версаче» или товары от других западных производителей, однако сама Беларусь не может производить аналогичный продукт.

«Для предприятий — тех, кто производит — справедливость должна учитывать адекватную прибыль. Но прибыль — это цена минус затраты. Хотите больше прибыли, с мерседеса пересаживайтесь на сивого коня. Я по-народному говорю», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что прибыль должна позволять предприятиям обеспечивать достойные зарплаты и собственные инвестиции в производство, «а не оседать в карманах руководителей».

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