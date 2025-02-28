Айхан Гаджизаде: Обвинения в адрес Азербайджана – лишь попытки Франции отвлечь внимание общественности

Франция пытается отвлечь внимание общественности от ситуации, в которой оказалась, путем необоснованных обвинений в адрес Азербайджана, однако властям этой страны следовало бы извлечь уроки из своей провальной внешней политики.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в комментарии начальника управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде касательно недавних антиазербайджанских заявлений министра по делам заморских территорий Франции Мануэля Вальса.

Гаджизаде отметил, что, в отличие от Франции, Азербайджан в своей внешней политике и всех действиях руководствуется основными нормами и принципами международного права. Тем не менее эта страна необоснованно обвиняет Азербайджан, забывая о своих недемократических действиях в отношении различных стран и народов ради сохранения своего колониального прошлого, хотя об этом хорошо помнят все.

«Достаточно взглянуть на позицию Франции на фоне исторических возможностей для мира на Южном Кавказе, а также на ее попытки спровоцировать новую эскалацию в регионе путем вооружения Армении, чтобы стало ясно, кто на самом деле занимается «внешним вмешательством», - отметил он.

По словам А.Гаджизаде, странно, что Франция, обвиняющая Азербайджан в «этнической чистке», сама являлась одной из стран-сопредседателей Минского процесса, ответственного за урегулирование прежнего конфликта, однако при этом она никогда не осудила оккупационную политику Армении, в результате которой более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«На этом фоне утверждения о том, что люди, добровольно покинувшие Карабахский регион Азербайджана, якобы подверглись «этнической чистке», являются не чем иным, как проявлением лицемерия и искажением фактов в угоду собственным интересам», - говорится Айхана Гаджизаде.