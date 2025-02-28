Бакинская инициативная группа ответила французскому министру

«Бакинская инициативная группа решительно отвергает необоснованные и предвзятые обвинения, выдвинутые Мануэлем Вальсом во время его визита в Новую Каледонию».

Как сообщает АПА, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, комментируя обвинения министра по делам заморских территорий Франции.

Аббас Аббасов расценил заявления Вальса как очередную неудачную попытку скрыть колониальную политику Франции и продолжающиеся репрессии против канакского народа.

Он подчеркнул, что БИГ не вмешивается во внутренние дела какого-либо государства.

А.Аббасов сообщил, что в настоящее время БИГ работает над отчетами, где будут отражены факты тяжких преступлений, включая этнические чистки и зверства, совершенные Францией на территории колоний.