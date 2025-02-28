Трамп решил радикально сократить Госдеп США

Президент США Дональд Трамп планирует радикально сократить госдепартамент, оставив меньше дипломатов, посольств и сузив сферу его деятельности.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники.

Администрация республиканца намерена сосредоточить работу госдепартамента на заключении транзакционных соглашений, обеспечении безопасности США и привлечении иностранных инвестиций. Это станет исторической реструктуризацией департамента, чья деятельность за десятилетия значительно расширилась.

Пока неясно, сколько посольств будет закрыто, но госсекретарь Марко Рубио согласен на значительное сокращение их числа.

Источник: ТАСС