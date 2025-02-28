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Белый дом назвал призыв Оджалана «важным развитием событий»

First News Media10:26 - Сегодня
Белый дом назвал призыв Оджалана «важным развитием событий»

Белый дом назвал призыв Абдуллы Оджалана к самороспуску и разоружению ПКК «важным развитием событий».

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз в комментарии для СМИ заявил:

«Это важное развитие, и мы надеемся, что оно поможет успокоить наших турецких союзников в отношении партнеров США по борьбе с ИГИЛ на северо-востоке Сирии. Мы верим, что это также поможет принести мир в проблемный регион».

Ранее отбывающий пожизненное заключение глава РКК Абдулла Оджалан призвал своих сторонников сложить оружие и сдаться.

Источник: Анадолу

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