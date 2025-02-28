Завершился визит Президента Гвинеи-Бисау в Азербайджан - ФОТО

28 февраля завершился официальный визит Президента Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Гвинеи-Бисау в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.

Источник: АЗЕРТАДЖ