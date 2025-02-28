Трамп анонсировал переговоры о возвращении территорий Украине

Лидер США Дональд Трамп на встрече с британским премьером Киром Стармером анонсировал переговоры о том, «много ли территорий могут быть возвращены» Украине.

«Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно», – цитирует Трампа РИА Новости.

Трамп уже заявлял, что Владимиру Путину придется пойти на уступки для урегулирования конфликта в Украине. В частности, в ходе переговоров США попытаются поставить вопрос о возвращении Украине части утраченных территорий.