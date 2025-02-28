 Лула да Силва о председательстве Бразилии в БРИКС: В фокусе - усилия на продвижение многополярности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Лула да Силва о председательстве Бразилии в БРИКС: В фокусе - усилия на продвижение многополярности

First News Media12:49 - Сегодня
Лула да Силва о председательстве Бразилии в БРИКС: В фокусе - усилия на продвижение многополярности

Председательство Бразилии в БРИКС содействует усилиям по продвижению многополярного мира и справедливых глобальных отношений.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на встрече переговорщиков организации.

Он также очертил приоритеты лидерства Бразилии, включая глобальное управление, здравоохранение, действия по климату, торговлю, искусственный интеллект и институциональное развитие.

«Бразилия в период председательства в БРИКС будет содействовать разработке дополнительных прозрачных, доступных и безопасных платежных платформ», - отметил, в частности, президент.

Он подчеркнул, что в основе объединения лежит стремление содействовать совершенствованию международной валютно-финансовой системы. Бразильский лидер напомнил, что на саммите БРИКС в Форталезе в 2014 году было принято решение о создании Нового банка развития, который к настоящему времени инвестировал более 33 млрд долларов США (2,8 трлн рублей) в проекты устойчивого развития на пространстве глобального Юга.

«В условиях стремительных изменений в промышленности Бразилия в период председательства в объединении будет уделять особое внимание развитию Партнерства БРИКС по новой промышленной революции (PartNIR) и обновлению Стратегии экономического партнерства БРИКС на период до 2030 года», - заявил Лула да Силва.

Призвав к совместным усилиям для продвижения мира и реформирования многосторонней системы безопасности, президент Бразилии подчеркнул, что «унитаризм подрывает международный порядок», а переговоры «на основе силы» приводят к нестабильности и конфликтам.

Кроме того, бразильский лидер отметил необходимость расширения сотрудничества в сфере здравоохранения. Он рассказал, что Бразилия в 2025 году намерена создать в БРИКС Партнерство по ликвидации социально значимых заболеваний и забытых тропических болезней.

Подчеркнув, что ослабление Всемирной организации здравоохранения приведет к серьезным последствиям, он призвал к более сильному глобальному здравоохранению, чтобы обеспечить справедливый доступ к лекарствам и вакцинам.

Президент призвал к скоординированным действиям в поддержку председательства Южной Африки в G20 и лидерства Бразилии на COP30, запланированном на ноябрь.

Лула да Силва также напомнил, что среди приоритетных вопросов председательства Бразилии в объединении – изменение климата. По его словам, БРИКС обладает достаточным политическим весом, чтобы добиться значимых результатов на 30-й Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в бразильском городе Белен.

Источники: Синьхуа, TVbrics

Поделиться:
190

Актуально

Повестка Президента

Новые «окна возможностей»: Азербайджан расширяет горизонты сотрудничества с ...

Xроника

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по укреплению ...

Общество

Температура воздуха в Баку опустится до 8 градусов мороза

Общество

Какой будет погода в Баку в первый день весны?

В мире

Москва и Вашингтон согласовали шаги по финансированию дипмиссий

В МИД РФ раскрыли подробности переговоров России и США в Стамбуле

Верховный суд США разрешил приостановить финансирование помощи зарубежным странам

В Пакистане в мечети произошел взрыв

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Трамп приедет в Москву на 9 мая - Le Point

Трамп предлагает российским олигархам получить ВНЖ в США за $5 млн

В самолёте, выполнявшем рейс Астана-Актау, загорелся рюкзак пассажира

В Украине заявили о срыве подписания договора о металлах с США

Последние новости

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства

Сегодня, 15:28

Москва и Вашингтон согласовали шаги по финансированию дипмиссий

Сегодня, 15:20

Проведен тренинг по кибербезопасности для представителей СМИ - ФОТО

Сегодня, 15:10

В МИД РФ раскрыли подробности переговоров России и США в Стамбуле

Сегодня, 15:00

Верховный суд США разрешил приостановить финансирование помощи зарубежным странам

Сегодня, 14:46

В Пакистане в мечети произошел взрыв

Сегодня, 14:37

Новые «окна возможностей»: Азербайджан расширяет горизонты сотрудничества с Африкой

Сегодня, 14:36

Маск назвал имя следующего президента США

Сегодня, 14:17

«История Азербайджана» на азербайджанском языке в русском секторе: Суд отклонил иск родителей

Сегодня, 14:06

Фермерам в Азербайджане продлили срок субсидирования без предоставления выписки на землю

Сегодня, 14:04

Температура воздуха в Баку опустится до 8 градусов мороза

Сегодня, 14:01

Пашинян планирует изменить текст преамбулы конституции Армении

Сегодня, 13:57

Экс-министр обороны Армении призвал оппозицию объединиться для свержения властей

Сегодня, 13:54

Обучение в профучилищах для жителей освобожденных территорий будет бесплатным

Сегодня, 13:53

Какой будет погода в Баку в первый день весны?

Сегодня, 13:40

МВД расследует жестокие собачьи бои, в которые были привлечены несовершеннолетние - ФОТО

Сегодня, 13:33

Азербайджан и ЕС договорились усилить политический диалог и сотрудничество

Сегодня, 13:16

Трамп назвал Зеленского лучшим президентом Украины

Сегодня, 13:10

Что нужно учитывать водителям при длительных поездках?

Сегодня, 13:07

Маск обвинил Сороса в попытках помешать Трампу

Сегодня, 13:00
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55