Лула да Силва о председательстве Бразилии в БРИКС: В фокусе - усилия на продвижение многополярности

Председательство Бразилии в БРИКС содействует усилиям по продвижению многополярного мира и справедливых глобальных отношений.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на встрече переговорщиков организации.

Он также очертил приоритеты лидерства Бразилии, включая глобальное управление, здравоохранение, действия по климату, торговлю, искусственный интеллект и институциональное развитие.

«Бразилия в период председательства в БРИКС будет содействовать разработке дополнительных прозрачных, доступных и безопасных платежных платформ», - отметил, в частности, президент.

Он подчеркнул, что в основе объединения лежит стремление содействовать совершенствованию международной валютно-финансовой системы. Бразильский лидер напомнил, что на саммите БРИКС в Форталезе в 2014 году было принято решение о создании Нового банка развития, который к настоящему времени инвестировал более 33 млрд долларов США (2,8 трлн рублей) в проекты устойчивого развития на пространстве глобального Юга.

«В условиях стремительных изменений в промышленности Бразилия в период председательства в объединении будет уделять особое внимание развитию Партнерства БРИКС по новой промышленной революции (PartNIR) и обновлению Стратегии экономического партнерства БРИКС на период до 2030 года», - заявил Лула да Силва.

Призвав к совместным усилиям для продвижения мира и реформирования многосторонней системы безопасности, президент Бразилии подчеркнул, что «унитаризм подрывает международный порядок», а переговоры «на основе силы» приводят к нестабильности и конфликтам.

Кроме того, бразильский лидер отметил необходимость расширения сотрудничества в сфере здравоохранения. Он рассказал, что Бразилия в 2025 году намерена создать в БРИКС Партнерство по ликвидации социально значимых заболеваний и забытых тропических болезней.

Подчеркнув, что ослабление Всемирной организации здравоохранения приведет к серьезным последствиям, он призвал к более сильному глобальному здравоохранению, чтобы обеспечить справедливый доступ к лекарствам и вакцинам.

Президент призвал к скоординированным действиям в поддержку председательства Южной Африки в G20 и лидерства Бразилии на COP30, запланированном на ноябрь.

Лула да Силва также напомнил, что среди приоритетных вопросов председательства Бразилии в объединении – изменение климата. По его словам, БРИКС обладает достаточным политическим весом, чтобы добиться значимых результатов на 30-й Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в бразильском городе Белен.

Источники: Синьхуа, TVbrics