Великобритания призвала Европу укрепить безопасность

Великобритания призвала Европу воспользоваться возможностью и укрепить безопасность на оборонном саммите «Securing Our Future».

Об этом сообщает агентство «УНИАН».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал «воспользоваться уникальным моментом для укрепления европейской безопасности». Агентство сообщает, что одной из главных тем саммита стало ядерное сдерживание. Особенно это актуально для стран, не обладающих собственным ядерным оружием. Стармер также сообщил, что политики будут обсуждать роль США в европейской безопасности. По его словам, важно искать путь к миру, несмотря на внутриполитические разногласия.

Источник: Lenta.ru