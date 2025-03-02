Три человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ в Мытищах

Три человека пострадали в результате стрельбы в одном из торговых центров в подмосковных Мытищах.

Как передает 1news.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"Поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения", - сказали журналистам в управлении.

Телеграм-канал Baza утверждает, что стрелявший был идентифицирован как 24-летний Данил Потехин.

По предварительной версии, первая стычка между мужчиной и сотрудниками охраны ТЦ произошла днем.

Тогда Потехин пытался пройти с черной сумкой внутрь здания и отказался от досмотра. После перепалки с охранниками он ушел.

Однако спустя некоторое время вернулся в ТЦ без сумки. Охрана вновь обратила на него внимание.

Посетитель игнорировал просьбы о досмотре, между ним и тремя сотрудниками завязалась драка. В ходе конфликта раздались выстрелы.

Позже у Потехина обнаружили пистолет, сейчас выясняется, какое именно было оружие. Дебошир задержан.