Британия выделит Украине дополнительный кредит на $2 млрд на военные закупки

Великобритания подписала с Украиной новое экономическое соглашение, по которому Киев получит кредит на $2 млрд на военные закупки, включая ракеты для систем ПВО.

Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер на пресс-конференции в Лондоне по итогам встречи европейских лидеров по Украине.

"Сегодня я объявляю о новой экономической сделке, которая позволяет Украине воспользоваться £1,6 млрд ($2 млрд - прим. ТАСС), выделенных британских кредитным агентством, для закупок более чем 5 тыс. противовоздушных ракет, которые будут произведены в Белфасте", - сказал он.

Источник: ТАСС