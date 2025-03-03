Почти 40 человек пострадали в ДТП с автобусом на западе Турции

Автобус слетел с трассы в турецкой провинции Чанаккале на западе Турции, пострадали 37 человек.

Об этом сообщает агентство IHA.

В автобусе, возвращавшемся в турецкий Измир с фестиваля в Греции, находились 44 пассажира.

«Водитель не справился с управление в районе Гелиболу, автобус вылетел с трассы в кювет, пострадали 37 человек, в том числе водитель», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем после того, как автобус провел не менее пяти часов на въезде в Турцию из-за загруженности пограничных КПП.