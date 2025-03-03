Скончался профессор Рафик Аскеров

Азербайджанская медицинская наука понесла большую утрату.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что скончался профессор кафедры анатомии человека и медицинской терминологии Азербайджанского медицинского университета, заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук Рафик Аскеров», - говорится в сообщении АМУ на официальной странице учебного заведения в социальной сети Facebook.

В сообщении отмечается, что руководство АМУ выражает искренние соболезнования семье и близким Р.Аскерова.

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