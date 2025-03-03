Зеленский сделал заявление о встрече с Трампом после скандала в Белом доме

Владимир Зеленский готов снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом после их спора в Белом доме, пишет Bloomberg со ссылкой на слова украинского политика.

«Я убежден, что эта ситуация пройдет и дальше нас будут ждать более важные дела», — заявил Зеленский, добавив, что поедет на следующую встречу с американским лидером, если он его пригласит ради конструктивного диалога и решения реальных проблем и серьезных вопросов.

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

Источник: РИА Новости