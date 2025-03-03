Литва запретила въезд в страну 74 должностным лицам Грузии

Литовские власти запретили въезд в страну 74 должностным лицам Грузии, сообщил МИД балтийской республики.

«За грубые и систематические нарушения прав человека и основных свобод, за репрессии против жителей Сакартвело (Вильнюс на официальном уровне с 2018 года использует такое название Грузии – ред.) 74 лицам закрыт доступ для въезда в Литву», - говорится в сообщении.

В санкционный список внесены семь судей Конституционного суда, судьи другой категории, прокуроры, сотрудники полиции.

В декабре 2024 года Вильнюс запретил въезд в Литву основателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и еще 10 грузинским гражданам, в том числе главе МВД Вахтангу Гомелаури и ряду силовиков.

Источник: ТАСС