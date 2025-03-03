Премьер-министр Казахстана побывал в Центре Гейдара Алиева - ФОТО

3 марта находящийся с визитом в Азербайджане премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов побывал в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, гостю была предоставлена информация об архитектурном шедевре мирового уровня – Центре Гейдара Алиева. Было отмечено, что деятельность центра направлена на глубокое изучение и исследование богатого наследия общенационального лидера Гейдара Алиева, его философии государственности и идеологии азербайджанства.

В расположенном в центре Музее Гейдара Алиева в виртуальном формате представлены различные аспекты деятельности великого лидера как в советский период, так и в годы независимости Азербайджана.

Премьер-министр Олжас Бектенов сначала осмотрел автомобили, находившиеся в официальном пользовании Гейдара Алиева в период его руководства Азербайджаном – с 1969 по 2003 год.

Гостя также заинтересовали экспонаты, фотографии и мультимедийные материалы, отражающие различные периоды деятельности Гейдара Алиева как во времена советской власти, так и в годы независимости.

Олжас Бектенов ознакомился с выставкой «Жемчужины Азербайджана», где представлены уникальные экспонаты, связанные с природными богатствами нашей страны, ее многовековой историей и культурным наследием. Здесь экспонируются редкие образцы древних ремесел, в том числе азербайджанской школы ковроткачества, в оригинальной – звуковой форме представлены старинные музыкальные инструменты. Было отмечено, что посетители выставки также могут увидеть священные книги на различных языках.

После ознакомления с выставкой «Музыкальные инструменты: Единство и разнообразие» Олжас Бектенов осмотрел экспозицию «Танец узоров», где представлены азербайджанские ковры.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, также посетивший выставку классических автомобилей, далее оставил запись в книге памяти.

Премьер-министр покинул центр с хорошим впечатлением.