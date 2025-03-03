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Обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН

First News Media23:00 - 03 / 03 / 2025
Обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН

3 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял регионального директора по Европе и Центральной Азии Управления ООН по координации деятельности в целях развития Гви-Йоп Сон, находящуюся с визитом в нашей стране.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН, различные аспекты взаимодействия в рамках реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также пути дальнейшего совершенствования этого сотрудничества в соответствии с новыми реалиями и национальными приоритетами Азербайджана в области устойчивого развития.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что 2 марта 2025 года исполнилось 33 года со дня вступления Азербайджана в ООН. Он выразил удовлетворение тем, что на протяжении этого периода сотрудничество между Азербайджаном и структурами системы ООН строилось на основе эффективности и конструктивного взаимодействия. Особо подчеркнута роль отдельных учреждений ООН, начавших свою деятельность в Азербайджане в первые годы независимости, в оказании поддержки стране в борьбе с экономическими и социальными вызовами, связанными с оккупацией территорий и проблемой почти миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

Было также отмечено, что освобождение территорий Азербайджана от оккупации и достигнутый в последние годы социально-экономический прогресс позволили стране полагаться на собственные внутренние ресурсы и возможности при реализации социальных проектов. Особо подчеркнуто, что Азербайджан посредством структур ООН активно занимается донорской деятельностью, оказывая поддержку другим государствам.

В связи с этим было отмечено, что Азербайджан пересматривает свои приоритеты в сотрудничестве с ООН, адаптируя их к новым реалиям и обеспечивая более эффективное использование ресурсов ООН. В этом контексте подчеркнуто, что дальнейшее партнерство с рядом структур ООН будет осуществляться на основе проектного сотрудничества, соответствующего национальным приоритетам.

С учетом того, что Азербайджан трансформировался из страны, получающей помощь, в государство, вносящее вклад в глобальную повестку дня, было указано на необходимость активизации сотрудничества с такими структурами ООН, как Программа ООН по населенным пунктам, Программа ООН по окружающей среде, Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата и другими соответствующими организациями. При этом подчеркивалось, что дальнейшее взаимодействие с некоторыми структурами ООН будет осуществляться на уровне их головных офисов.

Гви-Йоп Сон поздравила Азербайджан с успешной организацией COP29 и достигнутыми историческими результатами, отметив значимость сотрудничества между Азербайджаном и системой ООН в этом направлении.

Она также выразила удовлетворение высоким уровнем партнерства между ООН и правительством Азербайджана в поддержке реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Подчеркнув приверженность ООН оказанию поддержки национальным приоритетам развития и Целям устойчивого развития, она заявила о готовности продолжать сотрудничество с правительством Азербайджана.

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