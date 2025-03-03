Ежегодный доклад омбудсмена вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе

В Милли Меджлисе вынесен на обсуждение доклад Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана о защите прав человека в стране за 2024 год.

Как сообщает Report, ежегодный доклад включен в повестку сегодняшнего заседания парламентского комитета по правам человека.

Документ представил руководитель Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы.

Он предоставил информацию о ситуации в сфере защиты прав и свобод человека в Азербайджане за последний год, проведенных мероприятиях, имеющихся проблемах и предстоящих задачах.

Отметим, что омбудсмен Сабина Алиева представит доклад на пленарном заседании законодательного органа.