Венгрия заблокировала документ о военной помощи Киеву
Венгрия на встрече послов ЕС в пятницу заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новой военной помощи Украине.
Об этом сообщило европейское издание Politico.
По его информации, Будапешт в пятницу «отклонил проект документа по Украине, содержащий формулировки о гарантиях безопасности, которые сообщество может предоставить Киеву, а также о новом пакете военной помощи».
24 февраля глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на выделение Евросоюзом военной помощи Украине еще на десятки миллиардов евро и выступит против поспешного решения вопроса о продлении индивидуальных санкций против российских физлиц и компаний.
Источник: ТАСС
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