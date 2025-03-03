Венгрия заблокировала документ о военной помощи Киеву

Венгрия на встрече послов ЕС в пятницу заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новой военной помощи Украине.

Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, Будапешт в пятницу «отклонил проект документа по Украине, содержащий формулировки о гарантиях безопасности, которые сообщество может предоставить Киеву, а также о новом пакете военной помощи».

24 февраля глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на выделение Евросоюзом военной помощи Украине еще на десятки миллиардов евро и выступит против поспешного решения вопроса о продлении индивидуальных санкций против российских физлиц и компаний.

Источник: ТАСС