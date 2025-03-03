Посол в Тегеране обсудил двусторонние отношения с главой межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан - ФОТО

Азербайджанский посол в Тегеране Али Ализаде обсудил двусторонние отношения с главой межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Судайфом Бадри.

Как передает Report, об этом пресс-служба дипмиссии сообщила в соцсети Х.

"Посол Азербайджана в Иране А. Ализаде провел встречи с руководителем межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Судайфом Бадри и членами группы, в ходе которых состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между группами дружбы", - говорится в сообщении.