Зеленский послал американского сенатора, предложившего ему уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова сенатора-республиканца Линдси Грэма после перепалки в Белом доме о том, что он или должен уйти в отставку, или изменить свою позицию.

В частности, Грэм, который в прошлом отмечался приверженностью поддержке Украины, сказал, что после событий в Овальном кабинете Зеленский или должен уйти в отставку, «или прислать того, с кем можно вести дела, или он должен измениться».

«Я могу дать [Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. И тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его [мнение] как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом. Президента Украины должны выбирать не в доме Линдси Грэма, а в Украине», - сказал Зеленский, сообщает Sky News.