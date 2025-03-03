Премьер-министр Казахстана почтил память великого лидера на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов 3 марта посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.

Источник: АЗЕРТАДЖ