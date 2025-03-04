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Кто в Армении не захотел прекращения огня во время 44-дневной войны? - Армянский активист раскрыл подробности

First News Media14:15 - 04 / 03 / 2025
Кто в Армении не захотел прекращения огня во время 44-дневной войны? - Армянский активист раскрыл подробности

Накануне предпоследний лидер действовавшего в Карабахе армянского сепаратистского режима Араик Арутюнян на суде над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в совершении военных преступлений, заявил, что во время 44-дневной войны действовавшие в то время в Карабахе политические силы обратились к премьер-министру Пашиняну с письмом, призывая остановить войну, но он отказался.

Общественный деятель Тигран Петросян на своей странице в Facebook опубликовал это письмо, под которым подписались все политические партии Армении, кроме одной - АРФ «Дашнакцутюн», передают армянские СМИ.

Почему дашнаки отказались просить прекращения огня, Петросян призывает узнать у самой партии.

Армянский журналист Татул Акопян, в свою очередь, отмечает, что очень важно, чтобы АРФД публично объяснила, почему она не подписалась под этим документом, что поможет лучше понять полную картину произошедшего.

Напомним, что Араик Арутюнян на суде сообщил, что во время войны хотел направить письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, но премьер-министр Армении Никол Пашинян не позволил этого сделать.

Он сообщил, что вечером 18 октября 2020 года у него состоялась последняя встреча с Бако Саакяном и Аркадием Гукасяном: «Я позвонил Николу Пашиняну и сказал, что готов написать письмо на имя Президента Азербайджана о прекращении войны, Бако и Аркадий тоже присоединятся, если нужно. Суть письма заключалась в том, чтобы просто остановить войну. А содержание письма, которое мы написали Пашиняну, было таково: остановите войну любым способом и сообщите, что это желание армянских жителей. Дело в том, что в Армении не было единого мнения, поэтому я сказал, что нужно остановить войну, ссылаясь на нас. Мы потом готовы были взять вину на себя лишь бы сохранить человеческие жизни. Пашинян провел несколько встреч, встретился с оппозицией, практически со всеми. В конце дня 19 октября он перезвонил мне и сказал, что война продолжается. Не хочу вдаваться в детали. Самое худшее было то, что война продолжалась».

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