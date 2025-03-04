МИД АР: Армения должна предпринять практические шаги по открытию коммуникаций в регионе

Армения, на протяжении почти 30 лет державшая под оккупацией международно признанные суверенные территории Азербайджана и вызвавшая блокаду Нахчыванской Автономной Республики АР, за четыре года после 44-дневной Отечественной войны не внесла позитивного вклада в реальный переговорный процесс по открытию коммуникаций.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде, комментируя статью премьер-министра РА Никола Пашиняна о коммуникациях между Арменией и Азербайджаном.

«Хотя Армения знает, что у нее есть письменные и подписанные обязательства по открытию коммуникаций, соединяющих западные районы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, она их до сих пор не выполнила», - сказал А.Гаджизаде.

В целом, предложения Армении по неактуальным, труднореализуемым и практически протяженным маршрутам направлены на отвлечение внимания от процесса и ее обязательств, сказал дипломат.

Если армянская сторона действительно заинтересована в открытии коммуникаций в регионе, она должна не уклоняться от своих обязательств и предпринять практические шаги по их открытию в соответствии с новыми реалиями в регионе, резюмировал А.Гаджизаде.