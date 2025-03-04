Завершились соревнования по вольной борьбе на чемпионате Азербайджана - ФОТО

В Гяндже завершились соревнования по вольной борьбе в рамках чемпионата Азербайджана среди спортсменов до 15 лет.

Как сообщает Report, турнир проходил в Гянджинском дворце спорта.

Победителями в своих весовых категориях стали стали Гусейн Рзазаде (41 кг), Тунар Султанзаде (48 кг), Мураз Гусейнов (57 кг), Хаял Шукюрлу (68 кг) и Эльгюн Керимов (85 кг).

Таким образом, соревнования по вольной борьбе завершены. Завтра стартуют поединки по греко-римской борьбе.