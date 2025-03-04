Зеленский: Мы готовы работать под руководством Трампа для достижения мира
Владимир Зеленский заявил о готовности работать под руководством президента США Дональда Трампа для достижения мира на Украине.
«Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира», — написал он в соцсети Х.
Зеленский также выразил сожаление в связи с тем, как прошла встреча с американским лидером в Вашингтоне.
«Обидно, что это произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными. Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время», — добавил он.
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