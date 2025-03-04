Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине

Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине.

Об этом заявил ТАСС представитель Пентагона.

«Могу подтвердить сообщения о паузе в оказании военной помощи Украине. У меня нечего добавить к этому», - сказал представитель пресс-службы ведомства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома проинформировало о том, что президент США Дональд Трамп дал указание приостановить все поставки военной помощи Киеву. Как указывало со ссылкой на источники агентство Bloomberg, пауза продлится до тех пор, пока американский лидер не решит, что украинское руководство продемонстрировало приверженность мирному урегулированию конфликта с Россией.