Израиль может возобновить боевые действия в Газе

Израиль может возобновить военные действия в секторе Газа через 10 дней, если радикальное палестинское движение ХАМАС не согласует переход ко второму этапу соглашения о прекращении огня с освобождением всех заложников.

Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Источники издания, близкие к переговорному процессу, заявили, что обсуждения зашли в тупик. По их словам, сейчас «на этом направлении ничего не движется».

Как указывает газета, израильские чиновники подсчитали, что если между Израилем и ХАМАС не будет достигнуто соглашение, то армия еврейского государства возобновит боевые действия в анклаве примерно через полторы недели.

Телерадиокомпания Kan в понедельник проинформировала, что Израиль планирует возобновить боевые действия в секторе Газа в качестве крайней меры, если сделка не будет продлена. По ее данным, израильская сторона намерена постепенно усиливать давление на ХАМАС в дополнение к прекращению доступа гуманитарной помощи в сектор. Израиль может в дальнейшем снова объявить об эвакуации населения Газы с севера на юг и при необходимости полностью прекратить подачу электроэнергии в палестинский анклав.

Источник: ТАСС