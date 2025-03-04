«Очередное обострение»: Фархад Мамедов о позиции Пашиняна по разблокировке коммуникаций в регионе

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

«У Пашиняна очередное обострение…

Премьер Армении выступил с развернутым видением по теме разблокировки коммуникаций…

При этом Пашинян начинает текст с утверждения, что «Азербайджан эксплуатирует тему разблокировки…», и после идет поток мыслей…

Во-первых, официальный Баку вывел тему коммуникаций из мирного договора и отложил ее на следующий этап, сконцентрировавшись на иранской альтернативе и железной дороге из Нахчывана в Карс.

Во-вторых, тему разблокировки актуализировала Армения и сам Пашинян с ноября прошлого года. То есть, это Пашинян эксплуатирует тему разблокировки и делает это с умыслом…

В-третьих, опять в тексте идут умозаключения о том, что у Армении должен быть суверенитет, и что Армения не брала обязательства предоставлять какие-то функции третьей стороне на своей территории.

Ну ок… не будем спорить, это бесполезно.

Тогда зачем Армения не выходит из трехсторонней межправкомиссии по разблокировке с участием Азербайджана, России и Армении?!

Ну выйдите из комиссии, ведь предложение Армении направлено напрямую Баку. Зачем Азербайджану из-за Армении создавать дополнительное напряжение с Россией?!

Ну и в-четвертых, в очередной раз премьер Армении отмечает элемент агрессии, что ощущение эксплуатации темы разблокировки со стороны самого Пашиняна с целью обеспечения инерции поддержки со стороны ЕС».

Чтобы было полное представление о позиции Пашиняна по этому вопросу, приведем выдержки из его статьи, опубликованной сегодня в армянской прессе. В ней говорится, что «Армения готова предоставить Азербайджану безопасную и упрощенную систему перевозки грузов в Нахчыван и обратно». По словам Пашиняна, Армения предлагает «начать с открытия железнодорожных грузовых перевозок по направлениям Зангилан – Мегри – Ордубад и Ерасх – Ордубад – Мегри».

Пашинян считает, что инфраструктуру для въезда в Нахчыван, которой еще нет, можно построить в довольно короткие сроки: «В то же время грузовые автомобили уже сегодня могут въезжать в Армению через участок Лачин – Корнидзор и пересекать границу с Турцией через КПП "Маргара", то есть инфраструктура для транзита уже существует».

Кроме того, по его словам, «Армения готова обеспечить транзит трубопроводов, линий электропередач и кабелей из Азербайджана в Нахчыван».

По его словам, «Армения обеспечит полную защиту перевозок» и «готова на основе принципа взаимности пойти на некоторые упрощения процедур транзита и внедрение автоматизированных механизмов».