 «Очередное обострение»: Фархад Мамедов о позиции Пашиняна по разблокировке коммуникаций в регионе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

«Очередное обострение»: Фархад Мамедов о позиции Пашиняна по разблокировке коммуникаций в регионе

First News Media11:49 - 04 / 03 / 2025
«Очередное обострение»: Фархад Мамедов о позиции Пашиняна по разблокировке коммуникаций в регионе

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

«У Пашиняна очередное обострение…

Премьер Армении выступил с развернутым видением по теме разблокировки коммуникаций…

При этом Пашинян начинает текст с утверждения, что «Азербайджан эксплуатирует тему разблокировки…», и после идет поток мыслей…

Во-первых, официальный Баку вывел тему коммуникаций из мирного договора и отложил ее на следующий этап, сконцентрировавшись на иранской альтернативе и железной дороге из Нахчывана в Карс.

Во-вторых, тему разблокировки актуализировала Армения и сам Пашинян с ноября прошлого года. То есть, это Пашинян эксплуатирует тему разблокировки и делает это с умыслом…

В-третьих, опять в тексте идут умозаключения о том, что у Армении должен быть суверенитет, и что Армения не брала обязательства предоставлять какие-то функции третьей стороне на своей территории.

Ну ок… не будем спорить, это бесполезно.

Тогда зачем Армения не выходит из трехсторонней межправкомиссии по разблокировке с участием Азербайджана, России и Армении?!

Ну выйдите из комиссии, ведь предложение Армении направлено напрямую Баку. Зачем Азербайджану из-за Армении создавать дополнительное напряжение с Россией?!

Ну и в-четвертых, в очередной раз премьер Армении отмечает элемент агрессии, что ощущение эксплуатации темы разблокировки со стороны самого Пашиняна с целью обеспечения инерции поддержки со стороны ЕС».
Чтобы было полное представление о позиции Пашиняна по этому вопросу, приведем выдержки из его статьи, опубликованной сегодня в армянской прессе. В ней говорится, что «Армения готова предоставить Азербайджану безопасную и упрощенную систему перевозки грузов в Нахчыван и обратно». По словам Пашиняна, Армения предлагает «начать с открытия железнодорожных грузовых перевозок по направлениям Зангилан – Мегри – Ордубад и Ерасх – Ордубад – Мегри».

Пашинян считает, что инфраструктуру для въезда в Нахчыван, которой еще нет, можно построить в довольно короткие сроки: «В то же время грузовые автомобили уже сегодня могут въезжать в Армению через участок Лачин – Корнидзор и пересекать границу с Турцией через КПП "Маргара", то есть инфраструктура для транзита уже существует».

Кроме того, по его словам, «Армения готова обеспечить транзит трубопроводов, линий электропередач и кабелей из Азербайджана в Нахчыван».

По его словам, «Армения обеспечит полную защиту перевозок» и «готова на основе принципа взаимности пойти на некоторые упрощения процедур транзита и внедрение автоматизированных механизмов».

Поделиться:
473

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического ...

Спорт

Азербайджанские пловцы завоевали 25 медалей в Риге - ФОТО

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с «Од чершенбеси» - ФОТО

Футбол

Состоялись финальная игра благотворительного футбольного турнира «Кубок ...

Политика

Помощник Президента Азербайджана принял посла Палестины

МИД АР: Армения должна предпринять практические шаги по открытию коммуникаций в регионе

В Азербайджане осудили предвзятые высказывания Верховного комиссара ООН по правам человека

«Очередное обострение»: Фархад Мамедов о позиции Пашиняна по разблокировке коммуникаций в регионе

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Армения получила от Азербайджана ответ по проекту мирного соглашения

В Азербайджане будет создана футбольная академия «Барселона»

«Эта скорбь всегда будет жить в наших сердцах»: Эрдоган чтит память жертв Ходжалинского геноцида

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Последние новости

Арзу Алиева приняла участие в ифтаре вместе с матерями шехидов - ФОТО

Сегодня, 00:11

Зеленский поблагодарил Трампа за поставку Javelin

04 / 03 / 2025, 23:57

Ровшан Велиев скончался в тюрьме

04 / 03 / 2025, 23:40

Названа дата очередного заседания суда по делу Рубена Варданяна

04 / 03 / 2025, 23:20

В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

04 / 03 / 2025, 23:00

Вэнс: Трамп не допустит появления у Ирана ядерного оружия

04 / 03 / 2025, 22:40

Азербайджанские пловцы завоевали 25 медалей в Риге - ФОТО

04 / 03 / 2025, 22:20

В Гяндже 17-летняя девушка стала жертвой угарного газа

04 / 03 / 2025, 22:00

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с «Од чершенбеси» - ФОТО

04 / 03 / 2025, 21:36

Азербайджан принимает Евразийский форум горного туризма - ФОТО

04 / 03 / 2025, 21:20

Что стало причиной сбоя в работе ASAN İmza?

04 / 03 / 2025, 21:02

Личные вещи Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и Хокумы Алиевой переданы в Национальный музей истории - ФОТО

04 / 03 / 2025, 20:40

Зеленский: Мы готовы работать под руководством Трампа для достижения мира

04 / 03 / 2025, 20:20

Завершились соревнования по вольной борьбе на чемпионате Азербайджана - ФОТО

04 / 03 / 2025, 20:00

Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с министром экономики Сербии

04 / 03 / 2025, 19:45

Киев приступил к поискам аналогов помощи США в Европе

04 / 03 / 2025, 19:30

Парламент Грузии принял закон об иноагентах

04 / 03 / 2025, 19:10

Помощник Президента Азербайджана принял посла Палестины

04 / 03 / 2025, 18:55

С начала года задержаны 59 иностранных граждан, находящихся в Азербайджане нелегально – ВИДЕО

04 / 03 / 2025, 18:35

Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества D-8

04 / 03 / 2025, 18:25
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55