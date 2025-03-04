Симонян о визите Матвиенко в Иреван: Есть двусторонние вопросы, мы попробуем их решить

Визит главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Иреван предварительно запланирован на 5-6 июня этого года.

Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Сроки визита Матвиенко предварительно согласованы – 5-6 июня. Я ее пригласил еще во время своего визита (в Россию – ред.), затем у нас встреча была в Душанбе в начале ноября. С тех пор я провел три телефонных разговора с Матвиенко. Визит будет официальным, мы попытаемся сделать его максимально насыщенным. Есть двусторонние вопросы, мы попробуем их решить», — сказал Симонян.

Источник: Sputnik-Армения