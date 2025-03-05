Хикмет Гаджиев поделился фото из Анкары, где сегодня встречают Президента Азербайджана

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев поделился фотографией с визита в Анкару.

Как сообщает 1news.az, на снимке запечатлено одно из административных зданий Анкары, где на огромном цифровом экране портреты лидеров двух братских стран - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана - сопровождаются теплыми приветствиями в адрес Президента Азербайджана.

Свою публикацию Х.Гаджиев подписал словами: «Анкара сегодня. Одна нация – два государства».

Отметим, что сегодня в Анкару прибыла высокая делегация во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Визит организован по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.