Трамп пообещал отменить десятки старых указов

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед палатой представителей и сенатом конгресса пообещал отменить десятки старых указов.

Трансляцию выступления американского лидера вела пресс-служба палаты представителей.

Глава государства заявил, что на каждое новое требование в Штатах придется отмена десяти старых. Он пояснил, что сделает это «с целью освободить экономику».

Трамп во время выступления также заявлял, что с момента вступления в должность президента он уже подписал около сотни указов и совершил более 400 действий. По его словам, с момента инаугурации Трампа Соединенные Штаты добились больше, чем при других хозяевах Белого дома за 4–8 лет. Трамп подчеркнул, что «это только начало».

Источник: Gazeta.Ru