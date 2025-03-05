«Арсенал» на выезде разгромил ПСВ со счётом 7:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «ПСВ Эйндховен» и «Арсенал».

Встреча проходила на стадионе «Филипс» в Нидерландах. Игру обслуживала испанская бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. «Арсенал» одержал победу со счётом 7:1.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, отличился защитник «Арсенала» Юрриен Тимбер. На 21-й минуте Итан Нванери удвоил преимущество гостей. На 31-й минуте Микель Мерино довёл счёт до разгромного. На 43-й минуте Ноа Ланг отыграл один мяч с пенальти. На 47-й минуте Мартин Эдегор забил четвёртый мяч гостей. На 48-й минуте Леандро Троссард отправил пятый мяч в ворота «ПСВ Эйндховен». На 73-й минуте Эдегор оформил дубль. На 85-й минуте Риккардо Калафьори установил окончательный счёт в матче — 7:1.

Напомним, ПСВ завершил общий этап Лиги чемпионов на 14-м месте в турнирной таблице. «Арсенал» занял третью строчку. Ответный матч 1/8 финала между ПСВ и «Арсеналом» состоится 12 марта и пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Источник: «Чемпионат»