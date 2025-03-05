Президент Турции: Благодаря газопроводу Ыгдыр-Нахчыван энергобезопасность автономной республики будет обеспечена как минимум на 30 лет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал газопровод Ыгдыр-Нахчыван символом неразрывности судеб Турции и Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на церемонии ввода в эксплуатацию нового трубопровода, глава турецкого государства отметил, что 80-километровый газопровод, построенный компанией BOTAŞ, рассчитан на поставку до 2 млн кубометров газа в сутки.

Глава турецкого государства отметил, что с вводом в эксплуатацию газопровода Ыгдыр-Нахчыван, будет обеспечена энергетическая безопасность автономной республики Азербайджана на период не менее 30 лет. Он также сообщил, что Анкара планирует новые шаги по поддержке Нахчывана, в частности, в сфере снабжения его электроэнергией.

Президент Эрдоган заверил, что Турция будет и далее оказывать посильную поддержку Азербайджану: «Как в период землетрясений 6 февраля 2023 года мы почувствовали поддержку Азербайджана, так же и мы готовы прийти на помощь по первому зову наших братьев».