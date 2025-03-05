Трамп получил письмо от Зеленского с важным посланием по Украине

Президент США Дональд Трамп получил письмо от украинского лидера Владимира Зеленского, в котором последний заверил его о готовности Киева сесть за стол переговоров по урегулированию в Украине.

Об этом Трамп сообщил в рамках выступления перед обеими палатами конгресса США, передает РИА Новости.

«Сегодня я получил важное письмо от... Зеленского… Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров», — подчеркнул он.

Источник: Gazeta.Ru