Лукашенко считает, что конфликты в Украине и на Ближнем Востоке будут разрешены в этом году

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что конфликты в Украине и на Ближнем Востоке будут разрешены в нынешнем году.

Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

"Украина слишком мала для того, чтобы разрушить тот мир, в котором мы все живем - и США, и Китай, и Россия, и Украина. Это слишком малая взрывная сила. Поэтому надо с Украиной закончить. С Ближним Востоком проще будет закончить, если американцы этого захотят. И мне кажется, что в этом году мы эти проблемы решим", - сказал Лукашенко.

Он считает, что если бы Джо Байден был переизбран на следующий срок, то мир бы еще ближе подошел к ядерному противостоянию, к третьей мировой войне. А избрание Дональда Трампа, рассчитывает Александр Лукашенко, позволит избежать этого сценария.

"Мне кажется, Трамп по характеру человек крепкий. И мне кажется, что он реализует главные свои обещания о мире", - добавил он.

Источник: БЕЛТА