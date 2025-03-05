Алиев и Эрдоган сегодня примут участие в открытии стратегического газопровода

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня совершит визит в Турцию.

Об этом сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Президент Ильхам Алиев приедет 5 марта в Анкару по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отметил он.

В ходе встречи в Президентском дворце будут обсуждены шаги в направлении дальнейшего укрепления братских отношений между Турцией и Азербайджаном, а также текущие региональные и мировые процессы.



Главы государств примут участие, в режиме прямой трансляции, в церемонии открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Фундамент этого стратегического газопровода был заложен президентами Азербайджана и Турции 25 сентября 2023 года.