Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен взаимодействию в D-8 во имя достижении ее целей

Азербайджан привержен активному участию во всех инициативах Организации экономического сотрудничества D-8.

Об этом заявил глава МИД АР Джейхун Байрамов на встрече с генеральным секретарем D8 Исиакой Абдулкадиром Имамом, говорится в публикации на странице данной организации в соцсети Х.

Имам поздравил Азербайджан со вступлением в D-8 в качестве девятого члена организации, проинформировал о ее деятельности и выделил ключевые инициативы и достижения.

Генсек подчеркнул важность сотрудничества между государствами-членами D-8 в таких важнейших секторах, как торговля, транспорт, энергетика, туризм, сельское хозяйство и молодежь, выразив уверенность в ценном вкладе Азербайджана в эти усилия.

Дж.Байрамов выразил удовлетворение членством Азербайджана в D8, подчеркнул готовность страны проводить встречи и мероприятия, связанные с основными направлениями деятельности организации.

Министр подтвердил приверженность Азербайджана вносить вклад в работу D-8 для достижения ее целей.

Глава МИД определил несколько ключевых направлений, которые могут быть немедленно реализованы в секторах энергетики, климата, транспорта, молодежи и СМИ.

«Встреча ознаменовала плодотворный первый визит генсека D8 к новому участнику этой организации, что означает многообещающее начало», - говорится в публикации.