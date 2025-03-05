В Пентагоне заявили о готовности к войне с Китаем

США при необходимости готовы участвовать в войне с Китаем. Таким образом шеф Пентагона Пит Хегсет прокомментировал заявления МИД КНР о готовности к любому типу войны с США, передает The New York Post (NYP).

«Мы готовы. Те, кто хотят мира, должны готовиться к войне, США важно быть сильными (...). Вот почему мы перестраиваем нашу армию. Мы живем в опасном мире с могущественными, восходящими государствами с совершенно другой идеологией», — заявил глава американского оборонного ведомства.

По словам Хегсета, КНР якобы «стремится вытеснить США с мировой арены», увеличивая расходы на оборону и внедряя современные технологии в военную отрасль.