Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили сотрудничество на международных площадках

Проводимая в рамках стратегического партнерства работа, перспективы сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, а также вопросы региональной и международной безопасности были обсуждены в ходе телефонного разговора главы МИД АР Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел ОАЭ Абдуллы бин Зайеда Аль Нахайяна.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, министры выразили уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества по политическому, экономическому, торговому, энергетическому, туристическому и другим направлениям в 2025 году.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по вопросам сотрудничества на других международных площадках и по ситуации на Ближнем Востоке.