Польша начала депортацию граждан Грузии

Польша начала депортировать граждан Грузии, нелегально пребывающих на территории государства, а именно - грузинских преступников. Об этом ранее заявлял премьер-министр Польши Дональд Туск.

5 марта в своем твите он назвал нелегалов «грузинскими бандами». По словам польских официальных лиц, 5 марта из страны были депортированы 17 граждан Грузии, передает SOVA.

«Началась депортация. Мы фактически уничтожаем грузинские банды. Не слова, а действия», - написал Туск.

Премьер-министр сопроводил твит видеозаписью, на которой пограничная полиция ведет грузинских нелегальных мигрантов к самолету.

«Польша - очень толерантная страна, но мы не потерпим никаких преступлений. Преступникам здесь не рады, и они будут депортированы… независимо от того, идет ли речь о мелкой краже, незаконном обороте наркотиков или участии в организованной преступности», - заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Польши Яцек Добжински.

По словам польских официальных лиц, среди граждан Грузии, депортированных 5 марта, были мужчины в возрасте от 24 до 58 лет, которые были доставлены для депортации из разных частей Польши.