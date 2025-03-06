Анар Гулиев обсудил с послом Беларуси участие Минска в восстановлении освобожденных территорий - ФОТО

Председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев 5 марта провел встречу с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в нашей стране Дмитрием Пиневичем.

Анар Гулиев поздравил дипломата с назначением и отметил динамичное развитие азербайджано-белорусских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии, во многом благодаря дружественным связям глав государств.

В ходе встречи председатель комитета подробно рассказал о масштабных проектах, реализуемых в сфере градостроительства и архитектуры в Азербайджане, отметил успешные результаты сотрудничества с белорусскими профильными учреждениями.

Особое внимание было уделено проекту аграрного городка в поселении Гызыл Кенгерли Агдамского района, который реализуется в рамках соглашения, подписанного в прошлом году. По словам Анара Гулиева, этот проект является важным шагом в укреплении двустороннего партнерства.

Дмитрий Пиневич, в свою очередь, выразил признательность за теплый прием и подчеркнул значимость сотрудничества в области проектирования населенных пунктов и строительства объектов. Посол также подтвердил свою готовность к дальнейшему развитию двусторонних инициатив и активному взаимодействию в данной сфере.