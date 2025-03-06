Главы МИД Азербайджана и Грузии высказались за расширение политических контактов

6 марта состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Грузии Джейхуном Байрамовым и Макой Бочоришвили.

Об этом сообщает МИД АР.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дружественных и стратегических партнерских отношений.

Подчеркнуто, что нынешний политический диалог на высшем и высоком уровне между двумя странами, состоявшиеся интенсивные визиты и механизм политических консультаций способствуют дальнейшему укреплению связей.

Министры отметили значимость расширения подобных политических контактов в текущем году.

Также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.