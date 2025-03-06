Лукашенко согласился с предложением РФ построить в Беларуси завод БПЛА

Беларусь готова построить завод по производству беспилотников на своей территории.

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя предложение России, передает БелТА.

«Мы готовы на то, чтобы построить завод. Гарантируем: так в России вы не построите, как здесь», — сказал Лукашенко заместителю главы администрации президента РФ Максиму Орешкину во время посещения выставки российских беспилотных авиационных систем.

Орешкин рассказал Лукашенко, что речь идет о заводе, который будет полностью локализован «с привнесением всех технологических компетенций сюда, одновременно работающий на единой технологической платформе с заводами в России и других странах».

По его словам, базовое предложение — это строительство в течение года завода, который может выпускать до 100 тыс. единиц ежегодно.

В феврале Лукашенко выступил за развитие сотрудничества с Башкирией по беспилотной авиации.