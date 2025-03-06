Вэнс ответил на вопрос о планах США по вторжению в Мексику для борьбы с наркокартелями
США не собираются вторгаться в Мексику для борьбы с наркокартелями.
Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, пишет РИА Новости.
Журналисты спросили у него, планирует ли Вашингтон бороться с картелями на территории самой Мексики.
«Нет», — сказал Вэнс.
Он отметил, что США не хотят ухудшать отношения с Мексикой и надеются, что власти этой страны сами примут меры для борьбы с картелями. Таким образом они помогут и мексиканскому, и американскому народу, подчеркнул политик.
«Если они этого не сделают, мы решим, что делать дальше», — добавил вице-президент.
Источник: Gazeta.Ru
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