Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего Евросоюза (ЕС).

Об этом он заявил в среду, 5 марта, в своем обращении к нации, трансляция которого опубликована на YouTube-канале главы государства.

«Наше ядерное оружие нас защищает. Мы суверенно им владеем, оно французское от начала и до конца. С 1964 года оно всегда играло роль в сохранении мира и безопасности в Европе. Отвечая на исторически важный призыв будущего канцлера Германии [Фридриха Мерца], я решил открыть стратегическую дискуссию о защите наших союзников на европейском континенте посредством наших сил сдерживания», — сказал Макрон.

Несмотря на желание обсудить свое намерение с европейскими лидерами, глава государства подчеркнул, что все решения относительно ядерного оружия остаются за президентом республики.

Глава государства призвал Евросоюз обеспечивать себя наибольшим количеством военного оборудования и наращивать оборонные возможности «во имя самого мира». По его словам, Россия якобы стала представлять угрозу для Франции и Европы на ближайшие годы.

Кроме того, Макрон выразил мнение, что после подписания мирного соглашения по Украине на ее территории, «возможно», потребуется размещение европейских миротворцев.

Источник: İz.Ru