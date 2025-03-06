Макрон предупредил об ответных мерах в случае введения США торговых пошлин против ЕС

Европейский союз (ЕС) работает над подготовкой ответных экономических мер на случай, если США введут против объединения торговые пошлины.

Об этом 5 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе обращения к гражданам Франции, трансляция которого велась на сайте Елисейского дворца.

«Мы должны быть готовы к тому, что США решат ввести тарифы на европейские товары, как они только что подтвердили в отношении Канады и Мексики. Это непонятное решение как для американской, так и для нашей экономики будет иметь последствия для некоторых наших отраслей, но не останется без ответа с нашей стороны», — заявил он.

При этом французский лидер добавил, что страны Евросоюза «делают всё, чтобы убедить и отговорить» президента США Дональда Трампа от этого шага.

Источник: Iz.Ru