Али Асадов доложит о работе Кабмина на пленарном заседании Милли Меджлиса

В Милли Меджлис поступил отчет Кабинета министров о проделанной в 2024 году работе.

По информации Report, документ на пленарном заседании правительства представит премьер-министр Али Асадов.

Ожидается, что отчет будет заслушан на пленарном заседании парламента на следующей неделе. В нем изложены ключевые результаты деятельности правительства в прошлом году.

Согласно Конституционному закону «О дополнительных гарантиях прав Милли Меджлиса в вопросе выражения доверия Кабинету министров Азербайджанской Республики», законодательный орган обсуждает отчет правительства на пятом пленарном заседании весенней сессии.