Армения назначит военного атташе в ЕС

Правительство Армении на заседании 6 марта приняло решение о назначении атташе по вопросам обороны в представительство РА в ЕС.

Соответственно, планируется назначить и аккредитовать атташе по вопросам обороны миссии РА при НАТО одновременно с атташе по вопросам обороны РА в ЕС, а также в Королевстве Бельгия, передают армянские СМИ.

В обосновании говорится, что «поддержка, оказываемая Армении в рамках Европейского фонда мира, начало переговоров по рамочному соглашению об участии Армении в миссиях ЕС по управлению кризисов, а также существенное расширение компонента безопасности и обороны в новой повестке партнерства Армения-Европейский союз создали благоприятные условия для дальнейшего развития военного сотрудничества с ЕС».

Военный атташе РА (резиденция в Брюсселе, Королевство Бельгия) действует в рамках миссии РА а НАТО. Поэтому данный законопроект предусматривает одновременное назначение и аккредитацию военного атташе НАТО в Европейском Союзе, а также в Королевстве Бельгия.