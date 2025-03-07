В Азербайджане повышается возрастной ценз на приобретение гражданского огнестрельного оружия до 21 года.

Как сообщает Report, поправки вносятся в Закон «О служебном и гражданском оружии».

Согласно действующему законодательству, право на приобретение гражданского оружия имеют лица, достигшие 18-летнего возраста.

Отметим, что субъектами, имеющими право на приобретение служебного и гражданского оружия, являются государственные органы и юридические лица, выполняющие специальные уставные задачи, предприятия, занимающиеся разработкой, испытанием, производством или продажей оружия, а также спортивные и охотничьи общества и образовательные учреждения.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.